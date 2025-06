Margarethe nota regista nei cruciverba: la soluzione è Von Trotta

Home / Soluzioni Cruciverba / Margarethe nota regista

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Margarethe nota regista' è 'Von Trotta'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

VON TROTTA

Curiosità e Significato... Non fermarti alla soluzione! Conosci Von Trotta più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Von Trotta.

Perché la soluzione è Von Trotta? Von Trotta fa riferimento alla regista tedesca Margarethe von Trotta, nota per i suoi film profondi e riflessivi. Il suo nome rappresenta un simbolo di cinema d'autore e creatività femminile nel panorama internazionale. Conosciuta per opere come Il secondo tragico Fantozzi, ha contribuito a rivoluzionare il modo di raccontare storie profonde e coinvolgenti sul grande schermo.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:La Wertmüller registaSigla nota ai partigianiUna nota musicaleOlmi grande registaL indimenticata regista Wertmüller

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Hai davanti la definizione "Margarethe nota regista" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

V Venezia

O Otranto

N Napoli

T Torino

R Roma

O Otranto

T Torino

T Torino

A Ancona

L I A M C A E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CAMELIA" CAMELIA

Hai bisogno di un aiuto in più? Consulta migliaia di soluzioni per parole crociate e rebus nella raccolta sempre aggiornata.