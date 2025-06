Luogo da cui partono quattro strade nei cruciverba: la soluzione è Quadrivio

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Luogo da cui partono quattro strade' è 'Quadrivio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

QUADRIVIO

Curiosità e Significato... Non fermarti alla soluzione! Conosci Quadrivio più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Quadrivio.

Perché la soluzione è Quadrivio? Il quadrivio è un incrocio di quattro strade che si incontrano in un punto centrale, spesso usato in passato come crocevia importante o punto di passaggio. Il termine deriva dal latino quadrivium, che indicava le quattro arti liberali, ma nel contesto urbano rappresenta semplicemente un crocevia con quattro vie. È un luogo di passaggio e scambio, simbolo di connessione tra diversi percorsi.

Se "Luogo da cui partono quattro strade" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

Q Quarto

U Udine

A Ancona

D Domodossola

R Roma

I Imola

V Venezia

I Imola

O Otranto

R I O R P Mostra soluzione



Scopri definizioni su "PORRI" PORRI

