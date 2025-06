Lo stretto considerato la fine del mondo nei cruciverba: la soluzione è Gibilterra

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Lo stretto considerato la fine del mondo' è 'Gibilterra'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

GIBILTERRA

Curiosità e Significato... La soluzione Gibilterra di 10 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Gibilterra per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Gibilterra? Gibilterra è una stretta striscia di terra che collega la Spagna all'Africa, circondata dal mare e famosa per il suo promontorio. La sua posizione strategica ha fatto sì che spesso venga vista come un confine tra il Vecchio Continente e l'Africa, quasi come se fosse la porta di accesso a un mondo sconosciuto. Per molti, rappresenta un punto di transizione tra civiltà e mistero.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Luis lo scrittore cileno autore de Il mondo alla fine del mondoLo grida l acrobata a fine esercizioLo Stretto tra Siberia e AlaskaSan Giovanni vi descrive la fine del mondoLo scacco a fine partita

G Genova

I Imola

B Bologna

L Livorno

T Torino

E Empoli

R Roma

A Ancona

O A L O T O G M A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "OMOLOGATA" OMOLOGATA

