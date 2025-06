Lo formula il PM all inizio del processo nei cruciverba: la soluzione è Capo D Accusa

CAPO D ACCUSA

Perché la soluzione è Capo D Accusa? Il capo d'accusa è l'elemento principale su cui si basa l'accusa in un processo penale. È il motivo chiave che giustifica la richiesta di condanna, spesso formulato dal pubblico ministero all'inizio delle indagini o del dibattimento. In sostanza, rappresenta l'accusa più importante e determinante contro l'imputato, dando il tono e la direzione al procedimento giudiziario.

Hai davanti la definizione "Lo formula il PM all inizio del processo" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

C Como

A Ancona

P Padova

O Otranto

D Domodossola

A Ancona

C Como

C Como

U Udine

S Savona

A Ancona

