Li recide chi raccoglie fiori nei cruciverba: la soluzione è Steli

Home / Soluzioni Cruciverba / Li recide chi raccoglie fiori

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Li recide chi raccoglie fiori' è 'Steli'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

STELI

Curiosità e Significato... La parola Steli è una soluzione di 5 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Steli.

Perché la soluzione è Steli? Steli sono i gambi delle piante, spesso sottili e allungati, che sostengono i fiori o le foglie. Sono fondamentali per la crescita e il trasporto di acqua e nutrienti, dando forma e struttura alla pianta. Quindi, quando si parla di steli, si fa riferimento a quelle parti che, come piccoli fili, tengono in piedi e valorizzano i fiori, rendendo più affascinante il giardino.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Li recide il giardiniereLi raccoglie il Guinness dei primati ingLi raccoglie la polizia giudiziariaLi raccoglie il detectiveLi raccoglie un particolare dizionario

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Se ti sei imbattuto nella definizione "Li recide chi raccoglie fiori", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

S Savona

T Torino

E Empoli

L Livorno

I Imola

R R U E O A T Mostra soluzione



Scopri definizioni su "RUOTARE" RUOTARE

Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.