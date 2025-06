Li cacciava Buffalo Bill nei cruciverba: la soluzione è Bisonti

BISONTI

Curiosità e Significato... La parola Bisonti è una soluzione di 7 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Bisonti.

Perché la soluzione è Bisonti? BISONTI indica grandi conigli domestici, noti per la loro mole e il pelo morbido. Sono animali molto amati come compagni affettuosi e spesso allevati anche come animali da compagnia. Il termine richiama la loro dimensione imponente, quasi come se fossero piccoli bufali in miniatura, e rappresenta un simbolo di tenerezza e originalità nel mondo degli animali domestici.

Hai davanti la definizione "Li cacciava Buffalo Bill" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

B Bologna

I Imola

S Savona

O Otranto

N Napoli

T Torino

I Imola

Scopri definizioni su "COMPARATIVI" COMPARATIVI

