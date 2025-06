La viola profumata ingenua e sprovveduta nei cruciverba: la soluzione è Mammola

MAMMOLA

Curiosità e Significato... Approfondisci la parola di 7 lettere Mammola: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Mammola? Mammola è un termine dialettale italiano che indica una giovane donna ingenua e un po' sprovveduta, spesso con un’innocenza disarmante. Il nome deriva anche da una pianta aromatica, simbolo di dolcezza e fragilità. È un modo affettuoso per descrivere chi, pur essendo semplice e genuina, può apparire vulnerabile. In sintesi, rappresenta una figura di innocenza e spontaneità.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Pianta dai fiori violaDà il viola con il rossoFiore a spighe violaAzzurro tendente al violaFrutto siciliano dalla polpa profumata con molti semi

Se ti sei imbattuto nella definizione "La viola profumata ingenua e sprovveduta", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

