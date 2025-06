La provincia con Pontremoli nei cruciverba: la soluzione è Massa Carrara

La soluzione di 12 lettere per la definizione 'La provincia con Pontremoli' è 'Massa Carrara'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MASSA CARRARA

Curiosità e Significato... La parola Massa Carrara è una soluzione di 12 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Massa Carrara.

Perché la soluzione è Massa Carrara? La frase La provincia con Pontremoli si riferisce a Massa Carrara, una provincia della Toscana nota per la sua storia e i paesaggi. Pontremoli, invece, è un comune in Liguria, ma spesso si associa alla provincia di Massa Carrara per la sua vicinanza geografica e legami storici. È un modo per indicare un'area specifica, ricca di cultura e tradizioni, che merita di essere scoperta.

M Milano

A Ancona

S Savona

S Savona

A Ancona

C Como

A Ancona

R Roma

R Roma

A Ancona

R Roma

A Ancona

