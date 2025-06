La pietanza del venerdì nei cruciverba: la soluzione è Pesce

Home / Soluzioni Cruciverba / La pietanza del venerdì

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'La pietanza del venerdì' è 'Pesce'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PESCE

Curiosità e Significato... La soluzione Pesce di 5 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Pesce per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Pesce? La pietanza del venerdì fa riferimento alla tradizione cristiana di consumare pesce in giorno di digiuno, come il venerdì. La parola pesce indica un alimento molto diffuso in questa giornata, simbolo di rispetto e devozione. Questa consuetudine, radicata nella cultura italiana, rende il pesce protagonista delle tavole del venerdì, mantenendo viva una tradizione secolare.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Accompagnare una pietanza con il contornoIl Crusoe amico di VenerdìPietanza prelibataUn venerdì poco graditoLe prove del venerdì nella Formula 1

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Non riesci a risolvere la definizione "La pietanza del venerdì"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

P Padova

E Empoli

S Savona

C Como

E Empoli

R E T C I L E T I O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ELICOTTERI" ELICOTTERI

Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.