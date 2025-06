La femmina del suino nei cruciverba: la soluzione è Scrofa

SCROFA

Curiosità e Significato... Vuoi sapere di più su Scrofa? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 6 lettere nella pagina dedicata: Scrofa.

Perché la soluzione è Scrofa? La parola scrofa indica la femmina del maiale, animale allevato per carne e altri prodotti. È un termine usato sia in ambito agricolo che comune per riferirsi a questa creatura, spesso protagonista di storie rurali e tradizioni gastronomiche italiane. Conoscere il termine aiuta a capire meglio il mondo dell'allevamento e delle specialità tipiche del nostro Paese.

Se "La femmina del suino" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

S Savona

C Como

R Roma

O Otranto

F Firenze

A Ancona

