IMPRESA

Curiosità e Significato... Non fermarti alla soluzione! Conosci Impresa più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Impresa.

Perché la soluzione è Impresa? Impresa indica un'azione di grande valore o difficoltà, spesso legata a progetti ambiziosi o sfide importanti. È ciò che richiede impegno, coraggio e determinazione per essere realizzato. In sintesi, rappresenta tutto ciò che una persona compie per raggiungere obiettivi significativi, dimostrando capacità e forza di volontà. Insomma, l'impresa è il cuore delle grandi realizzazioni umane.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:La compie chi fa qualcosa di grandiosoC è chi le fa in grande stileDovrebbe prenderselo chi fa qualcosa di belloFa grande un restaurantLe compie un aereo che fa più scali

I Imola

M Milano

P Padova

R Roma

E Empoli

S Savona

A Ancona

