La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Joel ed Ethan famosi cineasti statunitensi' è 'Coen'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

COEN

Perché la soluzione è Coen? I fratelli Coen, Joel ed Ethan, sono due celebri registi e sceneggiatori statunitensi noti per film come Fargo e Non è un paese per vecchi. La loro firma distingue opere dal tocco originale, spesso caratterizzate da umorismo nero e atmosfere noir. La parola Coen rappresenta quindi un simbolo di eccellenza nel cinema indipendente e di qualità.

Se ti sei imbattuto nella definizione "Joel ed Ethan famosi cineasti statunitensi", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

C Como

O Otranto

E Empoli

N Napoli

