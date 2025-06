La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Irradiano dalle emittenti' è 'Onde' . Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ONDE

Perché la soluzione è Onde? Irradiano dalle emittenti si riferisce alle onde elettromagnetiche trasmesse dal broadcasting, come radio e televisione. Questi segnali si diffondono nello spazio, permettendo a radio e TV di raggiungere le nostre case. In breve, le onde sono il mezzo attraverso cui i contenuti vengono trasmessi, rendendo possibile ascoltare musica o guardare programmi ovunque ci troviamo. Sono l’essenza della comunicazione moderna.

