Il lui alle nozze nei cruciverba: la soluzione è Sposo

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Il lui alle nozze' è 'Sposo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SPOSO

Curiosità e Significato... Hai risolto il cruciverba con Sposo? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 5 lettere più frequenti: Sposo.

Perché la soluzione è Sposo? Sposo indica l'uomo che si sposa, colui che si unisce in matrimonio. È il termine usato per descrivere il partner maschile in una cerimonia nuziale, simbolo di impegno e amore. La parola deriva dal latino sponsus e rappresenta la persona che entra ufficialmente nella vita coniugale, celebrando un nuovo inizio insieme alla sua metà.

Hai trovato la definizione "Il lui alle nozze" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

