La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Il forchino da infilare' è 'Cruna'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CRUNA

Curiosità e Significato... La parola Cruna è una soluzione di 5 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Cruna.

Perché la soluzione è Cruna? Il forchino da infilare si riferisce a una piccola apertura o fessura, tipicamente usata per far passare o infilare qualcosa, come una cordicella o un filo. La parola cruna rappresenta proprio questa minuscola apertura, spesso trovata in ago o in strumenti di cucito, ed è fondamentale per infilare fili o filzette. Conoscere la cruna aiuta a comprendere meglio strumenti utili in lavori di precisione e sartoria.

Stai cercando la risposta alla definizione "Il forchino da infilare"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

C Como

R Roma

U Udine

N Napoli

A Ancona

