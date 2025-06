Il dio egizio sposo di Iside nei cruciverba: la soluzione è Osiride

OSIRIDE

Curiosità e Significato... Hai risolto il cruciverba con Osiride? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 7 lettere più frequenti: Osiride.

Perché la soluzione è Osiride? Osiride è il dio egizio della rinascita e dell'aldilà, considerato il sovrano dei morti e simbolo di fertilità. Spesso rappresentato come un sovrano mummificato, è il marito di Iside e figura centrale nella mitologia egizia, che incarna il ciclo eterno della vita e della rinascita. La sua leggenda illustra il potere di resurrezione e speranza per l’aldilà.

Se ti sei imbattuto nella definizione "Il dio egizio sposo di Iside", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

