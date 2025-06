Il continente di cui molti soffrono il male nei cruciverba: la soluzione è Africa

AFRICA

Perché la soluzione è Africa? Africa è il secondo continente più grande del mondo, noto per la sua ricca diversità culturale e naturale. Tuttavia, molte popolazioni affrontano sfide come povertà, malattie e instabilità, motivo per cui si dice che molti soffrono il male. Questo richiamo invita a riflettere sulle difficoltà di alcune aree e sulla necessità di impegno globale per migliorare le condizioni di vita.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Il male di cui ci si consola facilmenteVentiquattr ore in cui tutto va maleMetallo di cui sono molti ad avere la seteLa città in cui molti abitanti leggono La StampaIl top cui molti ambiscono

A Ancona

F Firenze

R Roma

I Imola

C Como

A Ancona

O R S R E E R P N T I O E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "RETRO PENSIERO" RETRO PENSIERO

