VINCITORE

Perché la soluzione è Vincitore? Il termine vincitore indica colui che si aggiudica una gara o competizione, risultando superiore agli altri partecipanti. È la persona o il team che dimostra abilità, determinazione e talento per arrivare primo. In ogni sfida, il vincitore rappresenta il traguardo più ambito, simbolo di successo e conquista. Insomma, è chi riesce a superare ogni ostacolo e a lasciare gli avversari nella propria scia.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Gara ciclistica in salita contro il tempoTarga gara sicilianaUna gara motociclistica su terreno accidentatoUn campione rapinatoUn motoscafo da gara

V Venezia

I Imola

N Napoli

C Como

I Imola

T Torino

O Otranto

R Roma

E Empoli

C A O T A H T I R Mostra soluzione



Scopri definizioni su "TARCHIATO" TARCHIATO

