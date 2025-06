La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Il Bregovic musicista' è 'Goran' . Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

Perché la soluzione è Goran? Goran è un nome proprio di origine slava, molto diffuso nei paesi dei Balcani. Significa coltivatore o agricoltore, riflettendo radici rurali e legami con la terra. È anche il nome di celebri musicisti come Goran Bregovic, noto compositore e interprete di musica balcanica. Un nome che evoca tradizione, passione e cultura, perfetto per chi desidera portare con sé un tocco di storia e musica.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Il musicista BregovicUn Brian musicistaLo straordinario musicista de Le quattro stagioniSaverio illustre musicista di AltamuraPezzi eseguiti da un unico musicista del gruppo

