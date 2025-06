Ignora le comodità nei cruciverba: la soluzione è Misero

MISERO

Curiosità e Significato... La parola Misero è una soluzione di 6 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Misero.

Perché la soluzione è Misero? Miserabile descrive qualcosa di miserabile, di scadente o di scarso valore. Può riferirsi a condizioni di povertà, a comportamenti spregevoli o a situazioni di grande infelicità. È un termine che evoca tristezza e mancanza di dignità, spesso usato per sottolineare una condizione di grande sofferenza o di scarsa qualità. In sintesi, rappresenta una condizione di grande miseria e disprezzo.

Hai trovato la definizione "Ignora le comodità" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

