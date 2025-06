Ha le pareti di vetro nei cruciverba: la soluzione è Serra

SERRA

Curiosità e Significato... La soluzione Serra di 5 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Serra per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Serra? Una serra è una struttura con pareti di vetro pensata per proteggere piante e creare un ambiente ideale per la crescita. Spesso si trova in giardini o terrazzi, offrendo luce e calore necessari. Oltre a essere un angolo di relax, rappresenta anche un modo elegante per valorizzare gli spazi esterni, rendendoli più vivibili e accoglienti.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Ha quattro piccole paretiHa sede nel Palazzo di VetroLarga sala con le pareti a vetro tipica delle vecchie ville di lussoHanno pareti di vetroLo è ciò che ha l aspetto e la trasparenza del vetro

S Savona

E Empoli

R Roma

R Roma

A Ancona

R A R I T E E C E S Mostra soluzione



