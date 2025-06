Guanti a sacco dove è separato solo il pollice nei cruciverba: la soluzione è Muffole

MUFFOLE

Curiosità e Significato... Hai risolto il cruciverba con Muffole? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 7 lettere più frequenti: Muffole.

Perché la soluzione è Muffole? Le muffole sono guanti a sacco che proteggono le mani dal freddo, lasciando libero solo il pollice. Questi accessori sono ideali per mantenere calde le mani durante le stagioni fredde, offrendo un'ottima isolamento termico e comfort. Perfette per chi cerca praticità e calore in un unico oggetto, rappresentano un classico alleato contro il gelo in inverno.

Se "Guanti a sacco dove è separato solo il pollice" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

