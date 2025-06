Grande Stato che tende ad espandersi nei cruciverba: la soluzione è Impero

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Grande Stato che tende ad espandersi' è 'Impero'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

IMPERO

Curiosità e Significato... Hai risolto il cruciverba con Impero? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 6 lettere più frequenti: Impero.

Perché la soluzione è Impero? Un impero è un grande Stato che si espande su territori diversi, spesso attraverso conquiste o alleanze. Rappresenta un insieme di popoli e culture sotto un’unica autorità centrale, con l’obiettivo di aumentare il potere e la ricchezza. Storicamente, gli imperi hanno lasciato un’impronta importante sulla civiltà, modellando il mondo come lo conosciamo oggi. È un esempio di potenza e dominazione a livello globale.

Se ti sei imbattuto nella definizione "Grande Stato che tende ad espandersi", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

I Imola

M Milano

P Padova

E Empoli

R Roma

O Otranto

