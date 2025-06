Futilità mancanza di efficacia nei cruciverba: la soluzione è Inutilità

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Futilità mancanza di efficacia' è 'Inutilità'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

INUTILITÀ

Curiosità e Significato... Non fermarti alla soluzione! Conosci Inutilità più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Inutilità.

Perché la soluzione è Inutilità? Inutilità indica qualcosa di privo di efficacia o di valore pratico. È il senso di fallimento nel raggiungere uno scopo, come un tentativo che non dà risultati o un'azione che si rivela inutile. Quando qualcosa è inutile, non produce l'effetto desiderato e perde ogni significato pratico. È il concetto di mancanza di utilità, rendendo inutile ogni sforzo o intervento.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Mancanza di efficaciaRilevanza efficaciaMancanza di voceMancanza di mezzi povertàMancanza di capacità

Hai trovato la definizione "Futilità mancanza di efficacia" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

I Imola

N Napoli

U Udine

T Torino

I Imola

L Livorno

I Imola

T Torino

À -

