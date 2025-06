Furbi che la sanno lunga nei cruciverba: la soluzione è Filoni

FILONI

Curiosità e Significato... Vuoi sapere di più su Filoni? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 6 lettere nella pagina dedicata: Filoni.

Perché la soluzione è Filoni? Filoni sono gruppi di persone esperte o informate, che conoscono bene un argomento o una questione. Il termine deriva dall'idea di “filoni” di pensiero o di conoscenza, come rami di un albero che si sviluppano e si ramificano. In modo figurato, si riferisce a chi ha una lunga esperienza e sa come muoversi con competenza nel proprio campo. Insomma, sono quelli che “la sanno lunga”.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Quelli finti la sanno lungaLunga lancia macedoneÈ lunga quella dell aeroportoAttento esame lunga riflessioneUna lunga nota

F Firenze

I Imola

L Livorno

O Otranto

N Napoli

I Imola

