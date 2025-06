Fanno sempre colpo nei cruciverba: la soluzione è Spari

SPARI

Curiosità e Significato... Vuoi sapere di più su Spari? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 5 lettere nella pagina dedicata: Spari.

Perché la soluzione è Spari? Spari sono i colpi sparati con armi da fuoco, spesso per segnalare qualcosa o attirare attenzione. Nel linguaggio figurato, sparare può indicare lanciare parole o commenti improvvisi e forti. La frase Fanno sempre colpo suggerisce che le spari sono efficaci nel catturare l'attenzione o impressionare gli altri, dimostrando quanto un gesto deciso possa lasciare il segno.

S Savona

P Padova

A Ancona

R Roma

I Imola

