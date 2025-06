Elettrodomestico per tè e tisane nei cruciverba: la soluzione è Bollitore

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Elettrodomestico per tè e tisane' è 'Bollitore'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

BOLLITORE

Curiosità e Significato... Approfondisci la parola di 9 lettere Bollitore: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Bollitore? Il bollitore è un elettrodomestico utilizzato per scaldare rapidamente l'acqua, perfetto per preparare tè e tisane. Basta riempirlo, accenderlo e in pochi minuti l'acqua raggiunge il punto di ebollizione, pronta da versare nella tazza. Comodo e pratico, è un alleato quotidiano per chi ama bere bevande calde in modo semplice e veloce.

Se ti sei imbattuto nella definizione "Elettrodomestico per tè e tisane", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

B Bologna

O Otranto

L Livorno

I Imola

T Torino

O Otranto

R Roma

E Empoli

S E I G E L Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SIEGEL" SIEGEL

