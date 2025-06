Edificare, fabbricare nei cruciverba: la soluzione è Costruire

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Edificare, fabbricare' è 'Costruire'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

COSTRUIRE

Curiosità e Significato... Vuoi sapere di più su Costruire? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 9 lettere nella pagina dedicata: Costruire.

Perché la soluzione è Costruire? COSTRUIRE significa mettere insieme parti per creare qualcosa di nuovo, come un edificio o un progetto. Deriva dal latino construere, che indica l’atto di edificare o fabbricare con cura e abilità. È un termine che racchiude l’idea di sviluppare, realizzare e dare forma a idee o strutture, rendendo possibile trasformare un’intenzione in realtà concreta. La costruzione è quindi un processo di creazione e progresso.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Edificare realizzarePietrisco utilizzato per fabbricare le piastrelleFabbricare realizzareSi usa in siderurgia per fabbricare la ghisaUn preparato per fabbricare certi whisky

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Non riesci a risolvere la definizione "Edificare, fabbricare"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

C Como

O Otranto

S Savona

T Torino

R Roma

U Udine

I Imola

R Roma

E Empoli

A T I E I N L B T L E U Mostra soluzione



Scopri definizioni su "INELUTTABILE" INELUTTABILE

Tanti utenti hanno già trovato le risposte che cercavano grazie al nostro aiuto. Scopri anche tu tutte le soluzioni di cruciverba nella pagina dedicata.