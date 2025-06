È caprina nelle questioni futili nei cruciverba: la soluzione è Lana

LANA

Curiosità e Significato... La parola Lana è una soluzione di 4 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Lana.

Perché la soluzione è Lana? Lana è il filamento morbido e caldo prodotto dal vello delle capre, utilizzato principalmente per tessuti e maglieria. È apprezzata per la sua capacità di isolare dal freddo e per la sua versatilità nei capi di abbigliamento. Quando si dice che qualcuno è caprina nelle questioni futili, si sottolinea la sua tendenza a concentrarsi su dettagli insignificanti, proprio come la lana avvolge delicatamente.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Ha la parola decisiva nelle questioni d onoreQuestione di caprina cioè futileIl pelame che ricorda argomenti futiliSi occupa di questioni inerenti a tasse e a imposteSi dice di questioni da trattarsi con cautela

