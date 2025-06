Dolorose coliche nei cruciverba: la soluzione è Renali

Home / Soluzioni Cruciverba / Dolorose coliche

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Dolorose coliche' è 'Renali'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

RENALI

Curiosità e Significato... La parola Renali è una soluzione di 6 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Renali.

Perché la soluzione è Renali? Le dolorose coliche sono episodi di forte dolore acuto causati da problemi ai reni, come calcoli o infezioni. Quando si parla di renali, ci si riferisce a tutto ciò che riguarda i reni, organi fondamentali per filtrare le tossine dal sangue. Questi dolori spesso richiedono attenzione medica immediata per prevenire complicazioni e garantire il benessere.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Dolorose perditePiccole ulcere dolorose della cavità oraleDanno dolorose puntureToglie protuberanze doloroseUna sabbia da coliche

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

La definizione "Dolorose coliche" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

R Roma

E Empoli

N Napoli

A Ancona

L Livorno

I Imola

N R A E B O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "BARONE" BARONE

Consulta le soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate nella pagina dedicata. Trovi tutto per La Settimana Enigmistica e altri giochi di logica.