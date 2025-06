Dà nome a una frittura di pesce nei cruciverba: la soluzione è Paranza

PARANZA

Curiosità e Significato... Vuoi sapere di più su Paranza? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 7 lettere nella pagina dedicata: Paranza.

Perché la soluzione è Paranza? Paranza è un termine usato in Italia per indicare una tipica frittura di pesce, spesso preparata con diverse varietà di piccoli pesci appena pescati. Il termine richiama anche le barche da pesca leggere e agili che si avvicinano alle coste per catturare il pescato del giorno. Insomma, una vera delizia per gli amanti dei sapori autentici e freschi del mare.

