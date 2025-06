Così sta chi è sano nei cruciverba: la soluzione è Bene

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Così sta chi è sano' è 'Bene'.

BENE

Curiosità e Significato... Hai risolto il cruciverba con Bene? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 4 lettere più frequenti: Bene.

Perché la soluzione è Bene? Bene indica uno stato di salute, benessere o positività. Quando si dice Così sta chi è sano, si sottolinea che una persona in buona forma si trova bene. È un termine che esprime equilibrio, serenità e assenza di problemi, rappresentando tutto ciò che ci fa sentire a nostro agio con noi stessi e il mondo. In sostanza, essere bene significa sentirsi felici e in forma.

B Bologna

E Empoli

N Napoli

E Empoli

L L C O O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "COLLO" COLLO

