Comprendo, intendo, afferro nei cruciverba: la soluzione è Capisco

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Comprendo, intendo, afferro' è 'Capisco'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CAPISCO

Curiosità e Significato... La parola Capisco è una soluzione di 7 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Capisco.

Perché la soluzione è Capisco? Capisco significa percepire e comprendere il senso di qualcosa che viene detto o spiegato. È un modo semplice per esprimere che si ha chiara la comunicazione e si afferrano le idee al volo. Usato spesso nel dialogo quotidiano, trasmette attenzione e disponibilità a seguire il discorso, rendendo più fluida e cordiale ogni conversazione. Insomma, è il modo diretto per dire: Ho capito.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Intendo dire

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Se "Comprendo, intendo, afferro" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

C Como

A Ancona

P Padova

I Imola

S Savona

C Como

O Otranto

R L D U I N A C A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CURLANDIA" CURLANDIA

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.