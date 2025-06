Comprende il sollevamento pesi e la lotta nei cruciverba: la soluzione è Atletica Pesante

Home / Soluzioni Cruciverba / Comprende il sollevamento pesi e la lotta

La soluzione di 15 lettere per la definizione 'Comprende il sollevamento pesi e la lotta' è 'Atletica Pesante'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ATLETICA PESANTE

Curiosità e Significato... Non fermarti alla soluzione! Conosci Atletica Pesante più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Atletica Pesante.

Perché la soluzione è Atletica Pesante? L'espressione Atletica Pesante si riferisce a discipline sportive come il sollevamento pesi e la lotta, che richiedono forza, potenza e resistenza. Questo termine racchiude le attività sportive in cui gli atleti affrontano sfide fisiche impegnative, dimostrando abilità e determinazione. In sintesi, rappresenta l'universo delle discipline sportive di forza estrema, dove il corpo diventa uno strumento di potenza e resistenza.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Li sviluppa molto chi pratica il sollevamento pesiComprende il CanadaLa lotta brasiliana misto di danza e musicaComprende tu e luiIl pronome che ci comprende

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

La definizione "Comprende il sollevamento pesi e la lotta" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

A Ancona

T Torino

L Livorno

E Empoli

T Torino

I Imola

C Como

A Ancona

P Padova

E Empoli

S Savona

A Ancona

N Napoli

T Torino

E Empoli

A O T O O R D Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ODORATO" ODORATO

Trova rapidamente soluzioni per cruciverba ed enigmi consultando la sezione riservata agli appassionati dei giochi più popolari.