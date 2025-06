Collezione di calchi nei cruciverba: la soluzione è Gipsoteca

GIPSOTECA

Curiosità e Significato... Vuoi sapere di più su Gipsoteca? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 9 lettere nella pagina dedicata: Gipsoteca.

Perché la soluzione è Gipsoteca? Una gipsoteca è una collezione di calchi in gesso di opere d'arte, statue o frammenti archeologici. Serve a conservare e studiare copie fedeli di creazioni originali, spesso usate in musei, accademie o studi di scultura. È uno strumento prezioso per apprezzare e imparare l’arte senza dover spostare le opere originali. Un vero tesoro per gli appassionati di storia e arte antica.

G Genova

I Imola

P Padova

S Savona

O Otranto

T Torino

E Empoli

C Como

A Ancona

E N N T O A O Mostra soluzione



