Ci vuole tempo a sbrogliarli nei cruciverba: la soluzione è Grovigli

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Ci vuole tempo a sbrogliarli' è 'Grovigli'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

GROVIGLI

Curiosità e Significato... Non fermarti alla soluzione! Conosci Grovigli più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Grovigli.

Perché la soluzione è Grovigli? Grovigli indica quei nodi intricati e complicati che richiedono tempo e pazienza per essere sciolti. Sono situazioni o problemi aggrovigliati, spesso di difficile risoluzione, che richiedono attenzione e calma per trovare una soluzione. In breve, rappresentano le complicazioni che bisogna affrontare con calma e metodo, perché non si sciolgono da un momento all’altro. La pazienza è la chiave per sbrogliarli.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Ci vuole per realizzare le cose difficiliCi vuole in una canzone di Enzo JannacciSi dice con due parole inglesi quando non ci si vuole esprimere su una vicendaCi vuole quella giusta al momento giustoCi vuole per non esagerare

Hai davanti la definizione "Ci vuole tempo a sbrogliarli" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

G Genova

R Roma

O Otranto

V Venezia

I Imola

G Genova

L Livorno

I Imola

