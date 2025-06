Ci cade chi è vittima di un tranello nei cruciverba: la soluzione è Trappola

Home / Soluzioni Cruciverba / Ci cade chi è vittima di un tranello

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Ci cade chi è vittima di un tranello' è 'Trappola'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TRAPPOLA

Curiosità e Significato... La parola Trappola è una soluzione di 8 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Trappola.

Perché la soluzione è Trappola? Una trappola è un meccanismo o astuzia usata per catturare o ingannare qualcuno, spesso in modo subdolo. Quando si cade in una trappola, si diventa vittima di un inganno o di un tranello studiato per farci cadere in trappola. Riconoscerla aiuta a evitare di essere presi impreparati e a difendersi meglio dagli inganni della vita quotidiana.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:L aria che ci circondaCi si va per vedere il CenacoloIl rumore di un oggetto che cadeIl male di cui ci si consola facilmenteCi sono quelle depresse

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

La definizione "Ci cade chi è vittima di un tranello" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

T Torino

R Roma

A Ancona

P Padova

P Padova

O Otranto

L Livorno

A Ancona

A R S N A I C E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SARACENI" SARACENI

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.