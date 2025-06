Cellula riproduttiva dei funghi nei cruciverba: la soluzione è Spora

Home / Soluzioni Cruciverba / Cellula riproduttiva dei funghi

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Cellula riproduttiva dei funghi' è 'Spora'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SPORA

Curiosità e Significato... Hai risolto il cruciverba con Spora? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 5 lettere più frequenti: Spora.

Perché la soluzione è Spora? La spora è una cellula riproduttiva dei funghi, progettata per svilupparsi in un nuovo organismo. Può essere dispersa dal vento, dall'acqua o da altri agenti, permettendo ai funghi di colonizzare nuovi ambienti. Questo meccanismo di riproduzione è fondamentale per la diffusione e la sopravvivenza del fungo nel tempo. La spora rappresenta così un elemento chiave nel ciclo vitale di queste affascinanti organismi.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Una cellula riproduttivaIl genere di funghi come il cardoncello latI filamenti che formano i funghiCellula delle crittogameFunghi velenosi

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Non riesci a risolvere la definizione "Cellula riproduttiva dei funghi"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

S Savona

P Padova

O Otranto

R Roma

A Ancona

A C O I S L P Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CALIPSO" CALIPSO

Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.