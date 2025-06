Celebre vittoria dei Prussiani sui Francesi nei cruciverba: la soluzione è Sedan

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Celebre vittoria dei Prussiani sui Francesi' è 'Sedan'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SEDAN

Sedan

Perché la soluzione è Sedan? Sedan è il nome di una famosa battaglia del 1870, che segnò una grande vittoria dei Prussiani sui Francesi. Questa battaglia, combattuta vicino alla cittadina francese di Sedan, portò alla fine del Secondo Impero di Napoleone III e contribuì alla nascita dell'Impero tedesco. Un episodio storico fondamentale, che cambiò gli equilibri in Europa.

Celebre vittoria dei Prussiani sui Francesi 1870
Celebre vittoria del Carmagnola
Celebre vittoria navale di Nelson
Una celebre vittoria di Nelson
La celebre vittoria navale di Nelson

S Savona

E Empoli

D Domodossola

A Ancona

N Napoli

