Catinella nei cruciverba: la soluzione è Bacino

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Catinella' è 'Bacino'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

BACINO

Curiosità e Significato... Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 6 lettere Bacino, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Bacino? Catinella è un termine che indica un piccolo recipiente o contenitore, spesso usato per raccogliere acqua o altri liquidi. In modo più figurato, può riferirsi a una zona di raccolta o deposito. La parola deriva dal latino cattina, e ancora oggi viene usata in dialetti e in contesti poetici. È interessante notare come si colleghi anche al concetto di bacino.

