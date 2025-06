C è chi li ha nell armadio nei cruciverba: la soluzione è Scheletri

Home / Soluzioni Cruciverba / C è chi li ha nell armadio

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'C è chi li ha nell armadio' è 'Scheletri'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SCHELETRI

Curiosità e Significato... Non fermarti alla soluzione! Conosci Scheletri più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Scheletri.

Perché la soluzione è Scheletri? Gli scheletri sono strutture ossee che costituiscono il nostro scheletro, sostenendo il corpo e proteggendo gli organi interni. La parola richiama anche l’immagine di ossa lasciate nell’armadio, come in un modo giocoso per indicare qualcosa che si nasconde o si tiene nascosto. Quindi, quando si parla di scheletri, si fa riferimento a ciò che è interno, nascosto o inatteso.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Indumenti nell armadioL irascibile li ha a fior di pelleSi custodisce nell armadioLi ha il motore a scoppioLi fa chi ha buona mira

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Stai cercando la risposta alla definizione "C è chi li ha nell armadio"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

S Savona

C Como

H Hotel

E Empoli

L Livorno

E Empoli

T Torino

R Roma

I Imola

I E A I Z Z P R Mostra soluzione



Scopri definizioni su "PIZZERIA" PIZZERIA

Trova rapidamente soluzioni per cruciverba ed enigmi consultando la sezione riservata agli appassionati dei giochi più popolari.