La soluzione di 15 lettere per la definizione 'Bella località del Livornese' è 'Castiglioncello'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CASTIGLIONCELLO

Curiosità e Significato... Vuoi sapere di più su Castiglioncello? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 15 lettere nella pagina dedicata: Castiglioncello.

Perché la soluzione è Castiglioncello? Castiglionecello è una pittoresca località nel Livornese, nota per il suo affascinante borgo medievale e le viste panoramiche sulla costa toscana. Il nome richiama la presenza di un castello o fortificazione antica, testimonianza della sua storia medievale. Oggi rappresenta un angolo di tranquillità e cultura, perfetto per chi cerca tradizione e bellezza naturalistica in Toscana.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Bella località presso PortofinoLa località del Livornese dedicata al nome di CarducciFranca bella località nel TarantinoBella località campanaBella località sul Verbano

C Como

A Ancona

S Savona

T Torino

I Imola

G Genova

L Livorno

I Imola

O Otranto

N Napoli

C Como

E Empoli

L Livorno

L Livorno

O Otranto

