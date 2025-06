Bacco per i Greci nei cruciverba: la soluzione è Dionisio

DIONISIO

Curiosità e Significato... Vuoi sapere di più su Dionisio? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 8 lettere nella pagina dedicata: Dionisio.

Perché la soluzione è Dionisio? Dionisio è il dio greco del vino, del piacere e dell’estasi. Conosciuto anche come Bacco dai Romani, rappresenta la gioia condivisa e il ritrovo tra amici. La sua figura simboleggia il vino come elemento di convivialità e festa. In molte storie, Dionisio incarna la libertà di lasciarsi andare e vivere il momento. È un simbolo di allegria e spontaneità.

