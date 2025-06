Attraggono nelle librerie nei cruciverba: la soluzione è Copertine

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Attraggono nelle librerie' è 'Copertine'.

COPERTINE

Curiosità e Significato... Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 9 lettere Copertine, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Copertine? Le copertine sono gli involucri che avvolgono i libri, spesso colorati e accattivanti, progettati per attirare l’attenzione dei lettori. Sono fondamentali per incuriosire e invogliare all’acquisto o alla lettura, trasmettendo l’atmosfera e il contenuto del libro stesso. In poche parole, le copertine sono il primo elemento a catturare lo sguardo e a far entrare nel mondo di una storia.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Attraggono in Francia un gran numero di turistiAttraggono molti speleologiUn produttore di armadi tavoli e librerieAttraggono gli appassionati di arteUscite nelle librerie

Hai trovato la definizione "Attraggono nelle librerie" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

C Como

O Otranto

P Padova

E Empoli

R Roma

T Torino

I Imola

N Napoli

E Empoli

