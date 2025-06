Atomo dell elettrolisi con carica negativa nei cruciverba: la soluzione è Anione

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Atomo dell elettrolisi con carica negativa' è 'Anione'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ANIONE

Curiosità e Significato... La parola Anione è una soluzione di 6 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Anione.

Perché la soluzione è Anione? L'atomo dell'elettrolisi con carica negativa è chiamato anione. Si tratta di uno ione che ha guadagnato elettroni, risultando carico negativamente. Gli anioni si formano durante il processo di elettrolisi e si spostano verso l'elettrodo positivo, contribuendo a molte reazioni chimiche importanti. Conoscere gli anioni è fondamentale per comprendere come avvengono le trasformazioni chimiche in laboratorio e in natura.

A Ancona

N Napoli

I Imola

O Otranto

N Napoli

E Empoli

M R R N I I O G P A I A G D M A E O Z Mostra soluzione



