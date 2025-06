Appagato, compiaciuto nei cruciverba: la soluzione è Soddisfatto

La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Appagato, compiaciuto' è 'Soddisfatto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SODDISFATTO

Curiosità e Significato... Non fermarti alla soluzione! Conosci Soddisfatto più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Soddisfatto.

Perché la soluzione è Soddisfatto? Soddisfatto indica uno stato di appagamento e piacere dopo aver raggiunto un obiettivo o aver ricevuto ciò che desideravi. È la sensazione di compiacimento che si prova quando qualcosa va come sperato, portando calma e felicità interiore. In sostanza, essere soddisfatti significa sentirsi pieni e in pace con ciò che si ha o si è ottenuto.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Appagato a tavolaAppagato dal pastoCompiaciuto dei complimenti ricevutiIl brodo in cui va il compiaciutoSi placa se appagato

Non riesci a risolvere la definizione "Appagato, compiaciuto"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

S Savona

O Otranto

D Domodossola

D Domodossola

I Imola

S Savona

F Firenze

A Ancona

T Torino

T Torino

O Otranto

