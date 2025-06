Altrimenti nota come frac nei cruciverba: la soluzione è Marsina

MARSINA

Curiosità e Significato... Vuoi sapere di più su Marsina? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 7 lettere nella pagina dedicata: Marsina.

Perché la soluzione è Marsina? La marsina, anche chiamata frac, è un elegante soprabito lungo e formale indossato nelle occasioni più raffinate. Spesso associata a eventi di gala o cerimonie importanti, rappresenta uno stile classico e distintivo. La sua presenza nel guardaroba maschile evoca eleganza senza tempo, rendendola un simbolo di raffinatezza e buon gusto. È il capo ideale per chi desidera distinguersi con classe.

M Milano

A Ancona

R Roma

S Savona

I Imola

N Napoli

A Ancona

