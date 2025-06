Alla televisione si guarda, a scuola si studia nei cruciverba: la soluzione è Programma

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Alla televisione si guarda, a scuola si studia' è 'Programma'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PROGRAMMA

Curiosità e Significato... Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 9 lettere Programma, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Programma? La parola programma indica un insieme di attività, eventi o contenuti organizzati e pianificati, come quelli trasmessi in televisione o studiati a scuola. È ciò che viene predisposto per intrattenere, informare o formare il pubblico. In breve, un programma dà ordine e struttura alle nostre giornate, guidandoci attraverso ciò che ci aspetta. Un vero punto di riferimento nella vita di tutti i giorni.

Se ti sei imbattuto nella definizione "Alla televisione si guarda, a scuola si studia", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

P Padova

R Roma

O Otranto

G Genova

R Roma

A Ancona

M Milano

M Milano

A Ancona

