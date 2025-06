Ventisei diviso due nei cruciverba: la soluzione è Tredici

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Ventisei diviso due' è 'Tredici'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TREDICI

Curiosità e Significato... Hai risolto il cruciverba con Tredici? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 7 lettere più frequenti: Tredici.

Perché la soluzione è Tredici? Ventisei diviso due indica un'operazione matematica semplice, ma in questo caso si gioca con le parole. La soluzione, TREDICI, deriva dal risultato della divisione (26 ÷ 2 = 13) e dalla sua pronuncia italiana. È un esempio di come i numeri possano diventare uno strumento divertente per enigmi e giochi di parole, stimolando la mente e il sorriso.

T Torino

R Roma

E Empoli

D Domodossola

I Imola

C Como

I Imola

