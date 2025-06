Una marcia del fuoristrada nei cruciverba: la soluzione è Ridotta

RIDOTTA

Curiosità e Significato... Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 7 lettere Ridotta, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Ridotta? Ridotta indica qualcosa che è stato diminuito o reso più piccolo rispetto alla forma originale. Può riferirsi a dimensioni, quantità o intensità. Ad esempio, una marcia del fuoristrada potrebbe essere ridotta per adattarsi meglio al terreno o alle esigenze di guida. In generale, il termine sottolinea una riduzione o un abbassamento, spesso per motivi pratici o funzionali.

R Roma

I Imola

D Domodossola

O Otranto

T Torino

T Torino

A Ancona

